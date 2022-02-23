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Власти придумали, как загрузить самарское метро пассажирами

23 февраля 2022 12:04
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Власти придумали, как загрузить самарское метро пассажирами

Обеспечить новых пассажиров для самарской подземки планируют за счет строительства нового жилья. Такой вывод можно сделать из заявления, которое сделал глава регионального Минстроя Николай Плаксин.

По его словам, в 30 кварталах, расположенных в зоне влияния станций самарского метрополитена, планируют применить механизмы комплексного развития территорий. Они предполагают снос старого жилья ради строительства нового.

Выбор обусловлен предоставлением региону кредита из федерального бюджета на завершение строительства первой линии метрополитена. Чтобы получить деньги, власти обязались не только вовремя платить взносы, но и обеспечить строительство нового жилья на Безымянке. Очевидно, федеральные и региональные чиновники считают, что это позволит обеспечить пассажиропоток для метрополитена. Ведь первая ветка связывает центр города с Безымянкой.

— Площадь выбранных 30 кварталов составляет 113 гектаров, потенциал территории — около 3 миллионов квадратных метров нового жилья, — сказал Николай Плаксин.

Кредит Самарской области предоставили на строительство станции метро «Театральная» на улице Галактионовской. Ее разместят на участке от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от оперного театра. Станция будет мелкого заложения. Планируется, что конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами.

К станции построят два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской — под Самарской и Галактионовской, с притоннельными сооружениями (вентиляционной камерой, водоотливной установкой).

Подготовительные работы уже начались. Перекрыли участок Галактионовской, где будут строить станцию. Там уже демонтировали трамвайные пути. Также власти ожидают скорректированные проекты строительства метро, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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