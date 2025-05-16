В Волжском районе запустили новый автобусный маршрут

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В Волжском районе запустили автобусный маршрут № 2. Подробнее об этом рассказал глава муниципалитета Александр Шарков, пишет Сова.

Александр Шарков отметил:

- Продолжаем развивать наши муниципальные маршруты. Очень много обращений приходит от жителей, что нужно увеличивать маршруты в удаленные наши поселения - Дубовый Умет, Яблоневый Овраг, Подъем-Михайловка, пос. Дудачный. 2-й маршрут уже запущен – два дня он рейсово отвозит людей. От жителей очень просим аналитику: какое время удачное, как скорректировать маршрут, куда чаще нужно заезжать, откуда людей забирать. Работа начата. Проедемся, пообщаемся с людьми, примем дополнительные выводы и в дальнейшем будем еще наращивать наши муниципальные маршруты.