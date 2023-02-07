В центре Самары временно ограничат движение

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В связи с проведением 10 февраля 2023 года Дня памяти сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, в указанную дату на территории г. о. Самара с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина.

Данная ограничительная мера не распространяется на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, с 20:00 9 февраля 2023 года до 12:00 10 февраля 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по улице Пионерской в границах улиц Куйбышева и Степана Разина.

Более подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.