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В Тольятти муниципальным предприятиям пассажирского транспорта требуется более 300 водителей

8 февраля 2023 13:04
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В Тольятти муниципальным предприятиям пассажирского транспорта требуется более 300 водителей

Водителям автобусов и троллейбусов на 15% повысят заработную плату.

Как сообщает пресс-служба администрации Тольятти, в МП «ТПАТП № 3» и МП «ТТУ» сложилась критическая ситуация с численностью водительского состава в связи с низким уровнем заработной платы. Так, в прошлом году средняя зарплата водителей городских автобусов составила 48 тыс. рублей, троллейбусов — 31,3 тыс. рублей. Муниципальные перевозчики испытывают острый дефицит кадров. К примеру, в МП «ТПАТП № 3» сейчас требуется 253 водителя, в МП «ТТУ» — 61 водитель.

В бюджете города предусмотрены дополнительные средства на увеличение заработной платы водительского состава муниципальных пассажирских предприятий: 40,6 млн рублей на 2023 год, по 50,8 млн рублей – на 2024 и 2025 годы. Это позволит на 15% повысить зарплату водителям автобусов и троллейбусов.

В среду, 8 февраля, на заседании городского парламента депутаты поддержали предложение администрации Тольятти о выделении дополнительных средств на эти цели.

Как сообщает городская администрация, в Тольятти также планируется обновление подвижного состава. Будут приобретены 19 новых автобусов, пишет СитиТраффик.

Теги: Городской транспорт

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