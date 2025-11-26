В Самарском метро ночью провели тренировочное занятие

178

В ночь с 19 на 20 ноября 2025 года было организовано аварийно-тренировочное занятие (АТЗ), посвящённое теме «Вывод пассажиров с поезда, остановившегося в тоннеле на перегоне между станциями «Спортивная» и «Советская» по II пути». В ходе АТЗ проверялась эффективность схемы оповещения и сбора руководителей служб при нештатных ситуациях в метрополитене. Также отрабатывались действия диспетчера поездного и сотрудников служб предприятия в случае чрезвычайных ситуаций, включая практические упражнения по эвакуации пассажиров из поезда, застрявшего в тоннеле.

Фото МП г.о. Самара "Самарский метрополитен"