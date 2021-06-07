В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек

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Пока соответствующий проект приказа областного департамента ценового регулирования проходит антикоррупционную экспертизу.

В Самарской области могут вырасти предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Перевозки осуществляет Самарская пригородная пассажирская компания.

В проекте приказа областного департамента ценового регулирования предлагается увеличить этот тариф с 2,08 рубля на 2021 год до 2,17 рубля за пассажирокилометр.

Проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, пишет СитиТраффик.