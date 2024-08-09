В Самаре ограничат движение транспорта по улице Промышленности, в районе пересечения с Измайловским переулком

70

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением на территории города Самара работ по реконструкции теплотрассы с 06:00 12 августа 2024 года до 06:00 22 августа 2024 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Промышленности, в районе пересечения с Измайловским переулком.

В вышеуказанный период автобусы маршрута № 70 будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары