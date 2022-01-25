Я нашел ошибку
Главные новости:
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Самарцы внедряют в свою жизнь раздельный сбор отходов
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Еще 19 дворов в поселениях Кинельского района станут уютнее благодаря нацпроекту
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской

25 января 2022 13:51
125
В Самаре введут запрет на парковку по улицам Красноармейской и Арцыбушевской

В Самаре планируется ввести запрет парковки на ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Запрет вводится в целях обеспечения необходимого уровня пропускной способности. Необходимые документы прорабатываются. 

Теперь парковать автомобили нельзя будет на ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до Крымской площади и на ул. Арцыбушевской — от ул. Полевой до ул. Чкалова, пишет Волга Ньюс.

"При необходимости зона ограничений будет расширена", — говорится в сообщении ведомства. 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы
25 января 2022, 13:57
В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы
Место строительства уже оградили специальными конструкциями. Строительство
140
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022, 12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
165
В Самаре построят большую парковку на Московском шоссе
25 января 2022, 10:50
В Самаре построят большую парковку на Московском шоссе
Автостоянка займет более 5000 кв. метров. Транспорт
435
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
154
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
127
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
164
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
791
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
481
Весь список