В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах

13 августа 2025 10:27
156
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах

В Самаре в связи с реконструкцией тепломагистрали – производством работ в районе пересечения улиц Советской и Нагорной – временно демонтируют участок рельсошпальной решетки. С 13 августа по 21 августа трамвайное движение по улицам Ташкентская и Советская, на участке от остановочного пункта «15-й микрорайон» до остановочного пункта «Улица Ставропольская», осуществляться не будет.

Для минимизации неудобств в указанный период пассажиры могут воспользоваться двумя бесплатными компенсационными автобусными маршрутами. Автобусы будут курсировать следующим образом:

- 15-й микрорайон – проспект Карла Маркса – улица Алма-Атинская – проспект Металлургов – улица Елизарова – улица Победы – улица Земеца – Юнгородок;

- 15-й микрорайон – проспект Карла Маркса – улица Алма-Атинская – проспект Металлургов – пересечение проспекта Металлургов и улицы Советской.

Трамваи № 13 проследуют по своей обычной схеме, при этом на маршрут выйдет дополнительный подвижной состав. Интервал движения в часы пик сократят до 5-6 минут. Отправление первого рейса от остановочного пункта «Костромской переулок» – в 05:45, от остановки «Постников овраг» – в 05:30. Отправление последнего рейса от остановки «Костромской переулок» – в 21:52, от остановки «Постников овраг» – в 21:02.

Трамваи маршрута № 24к временно отменяются, а трамваи №№ 21, 24 и 25 проследуют по измененной трассе:

- № 21 – от остановочного пункта «Барбошина поляна», по улицам Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, через остановку «Улица Ставропольская» и далее по своему маршруту – по улицам Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, до остановки «Улица Кабельная», аналогично – в обратном направлении; отправление первого рейса от «Барбошиной поляны» – в 05:38, от остановки «Улица Кабельная» – в 05:58; отправление последнего рейса от «Барбошиной поляны» – с 21:05 до 21:20, от остановки «Улица Кабельная» – с 20:45 до 21:00;

- № 24 – от остановочного пункта «Завод им. Тарасова», через Барбошину поляну, до остановочного пункта «15-й микрорайон» и обратно; отправление первого рейса от завода – в 05:40, от ООТ «15-й микрорайон» – в 05:34; отправление последнего рейса от завода – с 22:00 до 22:15, от ООТ «15-й микрорайон» – с 22:30 до 22:45;

- № 25 – от остановочного пункта «Дом печати», по улице Антонова-Овсеенко, через ООТ «Улица Ставропольская» и далее по своему маршруту – по улицам Советской и Победы, проспекту Кирова, до остановки «Безымянская ТЭЦ» и аналогично – в обратном направлении; отправление
первого рейса от остановки «Дом печати» – в 05:45, от «Безымянской ТЭЦ» – в 06:00; последний рейс от «Дома печати» – с 21:00 до 21:15, от «Безымянской ТЭЦ – с 22:00 до 22:15.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» рекомендует пассажирам заблаговременно приходить на остановки, от которых последнее отправление трамваев запланировано с варьированием до 15 минут.
По информации профильного городского департамента, ограничения движения автомобильного транспорта и внесения коррективов в работу автобусов, осуществляющих регулярные рейсы, не потребуется.

Обращаем внимание горожан на необходимость планировать свои поездки с учетом временных изменений в организации движения общественного транспорта. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за неудобства. Своевременные работы на инженерных коммуникациях обеспечат стабильную поставку тепла потребителям в предстоящем отопительном сезоне.

 

 

