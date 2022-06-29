В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой
В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой
В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции
В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции
Тольяттинского пенсионера мошенники обманули под предлогом компенсации за БАД
Тольяттинского пенсионера мошенники обманули под предлогом компенсации за БАД
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре
Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре
Культурно-исторический проект Тольятти получил новое развитие
Культурно-исторический проект Тольятти получил новое развитие
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов

29 июня 2022 09:37
105
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов

Июль в Самаре начнется с корректировки схемы движения общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 92 и 24.

— На пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской идут работы по техническому перевооружению теплотрассы. Из-за этого движение транспорта на перекрестке ограничат, — объяснили в мэрии.

По этой причине автобусы 92 и 24 будут ходить в объезд по Галактионовской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской. К площади Революции автобус № 92 будет проезжать по улице Фрунзе, а № 24 — по Куйбышева.

По новым маршрутам начнут ездить 1 июля 2022 года с 08:00. Открыть перекресток Молодогвардейской и Ульяновской обещают 6 июля в 05:00. Тогда же восстановят и привычную схему движения автобусов, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
08 июня 2022, 09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
Просим горожан и гостей региональной столицы заблаговременно планировать свои поездки. Транспорт
1848
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
30 мая 2022, 13:24
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
 Сейчас поезд курсирует до Жигулевска.  Транспорт
2224
названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
28 мая 2022, 12:52
Названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
Цены будут зависеть от дня недели. Транспорт
2510
В центре внимания
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022  09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
103
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
1096
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
543
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
335
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
550
Весь список