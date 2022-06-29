В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов

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Июль в Самаре начнется с корректировки схемы движения общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 92 и 24.

— На пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской идут работы по техническому перевооружению теплотрассы. Из-за этого движение транспорта на перекрестке ограничат, — объяснили в мэрии.

По этой причине автобусы 92 и 24 будут ходить в объезд по Галактионовской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской. К площади Революции автобус № 92 будет проезжать по улице Фрунзе, а № 24 — по Куйбышева.

По новым маршрутам начнут ездить 1 июля 2022 года с 08:00. Открыть перекресток Молодогвардейской и Ульяновской обещают 6 июля в 05:00. Тогда же восстановят и привычную схему движения автобусов, пишет 63.ру.