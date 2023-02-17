В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный

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В региональной столице в рамках подготовки к очередному этапу строительства станции метро «Театральная», для переустройства трамвайной линии в историческом центре города, в период с 00:10 23 февраля 2023 года до 23:50 25 февраля 2023 года на пересечении ул. Галактионовской и ул. Красноармейской будет изменена схема движения транспорта, включая общественный.

В обозначенный период будет закрыто движение трамваев по

ул. Красноармейской на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе в оба направления.

На время закрытия трамваи будут осуществлять рейсы следующим образом:

- 22 маршрут – 15 микрорайон – Барбошина поляна – Постников овраг – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – Постников овраг – Барбошина поляна – 15 микрорайон;

- 5 маршрут – Барбошина поляна – Постников овраг – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – Постников овраг – Барбошина поляна;

- 20 маршрут – Северное трамвайное депо – Постников овраг – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – Постников овраг – Северное трамвайное депо;

- 3 маршрут – Юнгородок – автостанция «Аврора» – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» – Юнгородок;

- 1 маршрут – автостанция «Аврора» – ул. Тухачевского (с заездом на станцию) – железнодоролжный вокзал – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – автостанция «Аврора»;

- 16 маршрут – ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского.

Изменится и схема движения автомобильного транспорта.

Движение автомобилей по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской будет запрещено.

Движение транспорта по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской в сторону ул. Самарской будет ограничено.

Водители смогут объехать перекресток ул. Красноармейской и ул. Галактионовской с правым поворотом на ул. Галактионовскую, в сторону ул. Льва Толстого, далее – по ул. Льва Толстого до ул. Самарской в направлении ул. Красноармейской. Таким же маршрутом будут следовать автобусы №№ 34, 3, 80, 226. Автобусы маршрута № 53 в направлении автостанции «Аврора» будет ехать по ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого, ул. Самарской и далее – по своему маршруту.