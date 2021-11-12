В Самаре в 2022 году перестанут ходить трамваи по улице Галактионовской

190

В Самаре перестанут ходить трамваи по улице Галактиновской из-за строительства новой станции метро. Это произойдет в 2022 году, сообщили на заседании комитета по ЖКХ Думы областного центра.

Так, со следующего года стартуют работы по возведению станции «Театральная», посему трамваи не будут ходит по улице Галактионовской до пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой.

В настоящее время обсуждается вопрос организации движения транспорта на время проведения работ, пишет ГТРК Самара.

Напомним, новая станция получит название «Театральная», в связи с близостью к площади Куйбышева и театру оперы и балета. Регион получит 10,4 млрд рублей федеральных средств в виде инфраструктурного кредита на эти цели. Станция станет завершающей в строительстве первой линии самарского метрополитена.