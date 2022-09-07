В Самаре стартовала продажа новых транспортных карт, выпущенных специально ко Дню города

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Они посвящены юбилейным событиям этого года – 35-летию самарского метрополитена и 80-летию самарского троллейбуса.



Новые карты рассчитаны на разовые поездки с оплатой по безналичному расчету – 32 рубля за 1 поездку. Приобрести и пополнить карты можно как в офисах оператора на улице Мориса Тореза, 67а и на улице Фрунзе, 70, так и в почтовых отделениях



Вышеуказанные офисы единого оператора «Объединенная транспортная карта» в будни открыты с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, а в субботу с 10:00 до 14:00 без перерыва работает дежурный офис (ул. Мориса Тореза, 67а).



Транспортные карты принимают во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах, в метрополитене, а также в электричках.