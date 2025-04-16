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В Самаре сократят маршрут одного автобуса

16 апреля 2025 12:56
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В Самаре сократят маршрут одного автобуса

Пассажирам общественного транспорта придется привыкать к обновлению одного из маршрутов. Его анонсировали представители Минтранса Самарской области.

«Мы скорректировали путь автобуса № 429. Он следует из Самары в Новокуйбышевск. Маршрут сократили на 10 км, с 41,4 км до 31,4 км. Он будет следовать до конечной на автостанции „Аврора“ в областной столице. Раньше он ходил до Барбошиной поляны», — заявили в Минтрансе.

По словам чиновников, изменения преследуют две цели. Во-первых, это позволит соократить интервал ожидания автобусов с 30 до 20 минут. А во-вторых, стоимость проезда уменьшится со 108 до 79 рублей. Всего же для пассажиров будет работать 10 автобусов малой вместимости.

«Сокращение межмуниципальных маршрутов и создание транспортно-пересадочных узлов, где граждане могут перевесть на регулярный городской транспорт — одна из мер оптимизации работы межмуниципального и пригородного пассажирского транспорта», — добавили чиновники.

Работа обновленного маршрута № 429 начнется в конце апреля. До этого Минтранс планирует провести конкурс и заключить контракт с перевозчиком, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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