В Самаре сократилось число рейсов на маршруте № 395

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Жители Самары возмутились тем, что маршрутку № 395 невозможно дождаться. Как заметила одна из обратившихся под постом губернатора о развитии пассажирского транспорта, этот маршрут единственный, на котором можно доехать до центра города из отдаленных районов. Он идет от поселка Петра Дубрава до Речного вокзала.

Как пояснили в областном минтрансе, на этом маршруте сократилось число рейсов, и теперь интервал движения составляет 90 минут. Такое решение было принято перевозчиком из-за снижения пассажиропотока на указанном маршруте, пишет СитиТраффик.

Напомним, маршрут №395 – это бывший № 295, ставший из городского межмуниципальным в 2021 году.