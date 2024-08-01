В Самаре скоростные трамваи хотят запустить по проспекту Карла Маркса

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С подобной инициативой выступила городская администрация. Информация о ней находится в проекте изменений в Генплан областного центра, пишет Сова.

В документе сказано, что пути для скоростного трамвая планируют обустроить на проспекте Карла Маркса. Их протяженность составит 14 км.

Также на пересечении с Ракитовским шоссе хотят построить депо на 6 га для сотни вагонов.

Изменения в Генплан вынесли на публичные слушания. Они продлятся до 13 августа.

Экспозиция открыта по 5-е число. Она расположена в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00.

До этого же времени принимают замечания и предложения. Их можно направить в письменной (443100, Самара, Галактионовская, 132) или электронной формах (dgs@samadm.ru).