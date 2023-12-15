В Самаре с 1 января автобусы №39 и №53 переведут на оплату по транспортной работе

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Среди объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов - нехватка кадров. Дефицит основного персонала на предприятиях достигает 30-40%, и с такими трудностями сейчас сталкиваются многие отрасли. Отметим, что перевозчиком принимаются дополнительные меры, чтобы решить данный вопрос. Так, привлекаются кадры из соседних регионов, а с 1 января 2024 года предусмотрена индексация заработной платы.

Вторая причина - износ общественного транспорта. Сейчас с перевозчиками заключены контракты, которые подразумевают оплату за количество перевезенных пассажиров. Таким образом, рейсы с небольшим пассажиропотоком невыгодны предприятиям. Одно из решений этой проблемы - перевод перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты.

Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута. Если договорные обязательства не соблюдаются, то могут применяться серьезные штрафные санкции. Средства, которые предприятия будут выручать из оплаты транспортной работы, предполагается направлять в том числе на закупку подвижного состава.

В текущем году на оплату по транспортной работе перешли маршруты автобусов №3 «Поселок Шмидта - площадь Революции» и №13 «Поселок Шмидта - Губернский рынок», сообщает горадминистрация.