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В Самаре проходит 1 этап городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая

3 мая 2023 15:33
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В Самаре проходит 1 этап городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая

В муниципальном предприятии г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» проходит 1 этап городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая.

Отборочный тур уже состоялся в Городском трамвайном депо, а 11 и 12 мая состязания организуют в Северном и Кировском трамвайных депо.

Заключительный этап общегородского конкурса состоится 19 мая - претенденты на звание лучшего водителя трамвая г. Самара соберутся на трамвайном кольце в районе стадиона «Солидарность Самара Арена», где будут ещё раз демонстрировать свои теоретические знания, а также умения и навыки управления трамваем и культуру обслуживания пассажиров. Победителей делегируют на Всероссийские соревнования. По информации дирекции МП «ТТУ», региональную столицу представят 2 лучших вагоновожатых.

Отметим, что совершенствованию профессионализма сотрудников транспортного предприятия всегда уделяется повышенное внимание, особенно в Год педагога и наставника. Подготовка к конкурсу началась задолго до соревнований - ещё в марте.

Теги: Городской транспорт

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