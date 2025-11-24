Я нашел ошибку
В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
в Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
Женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта

24 ноября 2025 12:51
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта

Осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой – от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Работу в этом направлении продолжат, пишет Сова.

Так, в 2025-м подготовили проектную документацию по ремонту путей на Ново-Садовой – от ул. Ново-Вокзальной до ул. Гастелло. Реализацию наметили на 2026 год.

Затем власти города хотят заняться инфраструктурой электротранспорта на Ташкентской. Состояние полотна там оценивают как удовлетворительное, но ремонт при этом требуется.

- В Самаре износ по путям на сегодняшний день составляет 80 % от общего объема путевого хозяйства предприятия, - сообщили sovainfo.ru в горадминистрации.

Также власти областной столицы рассказали о состоянии трамваев. На сегодняшний день на балансе ТТУ – 345 вагонов, 257 из них уже выработали свой ресурс, их пора менять.

- Большая часть трамвайных вагонов, ежедневно выходящих на маршруты, были произведены в период 1978-1990 годов. Специалисты ежедневно прикладывает усилия по поддержанию вагонов в нормативном состоянии, чтобы они выходили на линию. Чтобы обеспечить бесперебойную и ритмичную работу, необходимо не только приобрести новые вагоны, но также нужны водители, кондуктора и ремонтники. Для этого в Самаре работает учебный центр по подготовке кадров, - отметили в горадминистрации.

Вместе с тем в 2026 году в столицу региона привезут 31 вагон новых трамваев модели "Львенок". В 2025-м парк транспортного предприятия пополнили 40 машин такого типа, а также три трехсекционных "Витязя М".

По мнению некоторых жителей города, новые трамваи кажутся менее просторными. Согласно информации завода-производителя, количество мест для сидения в вагонах типа "Витязь" около 70, а в целом могут расположиться от 174 до 278 пассажиров. Старые же чешские трамваи марки Tatra T3 изначально были оборудованы лишь 38 креслами и могли вмещать около 100 человек.

- При закупке новых трамваев и при распределении их на городские маршруты в первую очередь учитывается их пассажировместимость. Что касается вагонов модели 71-931М "Витязь", то его вместимость составляет 200 человек, к сравнению в одиночных вагонах Т3 чешского производства – 118. При сцеплении двух вместимость такого поезда уже возрастает до 236 человек. Такая разница обусловлена необходимой конструкцией вагона для понижения уровня пола салона и тем самым доступностью к перевозке всех групп населения, - отметили в горадминистрации.

А сейчас в Самаре обновляют рельсошпальную решетку. Работы запланированы на пяти перекрестках:

- на улице Ташкентской в районе бывшего ТЦ "Колизей";
- улица Ташкентская, остановка "СОКБ имени Середавина";
- улица Ташкентская, остановка "Лесная";
- пересечение улиц Ташкентской и Силина;
- пересечение улиц Ново-Вокзальной и Нагорной.

Работы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области" завершат до конца года, а при хороших погодных условиях — до середины декабря.

