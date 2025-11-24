В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта

114

Осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой – от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Работу в этом направлении продолжат, пишет Сова.



Так, в 2025-м подготовили проектную документацию по ремонту путей на Ново-Садовой – от ул. Ново-Вокзальной до ул. Гастелло. Реализацию наметили на 2026 год.



Затем власти города хотят заняться инфраструктурой электротранспорта на Ташкентской. Состояние полотна там оценивают как удовлетворительное, но ремонт при этом требуется.

- В Самаре износ по путям на сегодняшний день составляет 80 % от общего объема путевого хозяйства предприятия, - сообщили sovainfo.ru в горадминистрации.

Также власти областной столицы рассказали о состоянии трамваев. На сегодняшний день на балансе ТТУ – 345 вагонов, 257 из них уже выработали свой ресурс, их пора менять.

- Большая часть трамвайных вагонов, ежедневно выходящих на маршруты, были произведены в период 1978-1990 годов. Специалисты ежедневно прикладывает усилия по поддержанию вагонов в нормативном состоянии, чтобы они выходили на линию. Чтобы обеспечить бесперебойную и ритмичную работу, необходимо не только приобрести новые вагоны, но также нужны водители, кондуктора и ремонтники. Для этого в Самаре работает учебный центр по подготовке кадров, - отметили в горадминистрации.

Вместе с тем в 2026 году в столицу региона привезут 31 вагон новых трамваев модели "Львенок". В 2025-м парк транспортного предприятия пополнили 40 машин такого типа, а также три трехсекционных "Витязя М".



По мнению некоторых жителей города, новые трамваи кажутся менее просторными. Согласно информации завода-производителя, количество мест для сидения в вагонах типа "Витязь" около 70, а в целом могут расположиться от 174 до 278 пассажиров. Старые же чешские трамваи марки Tatra T3 изначально были оборудованы лишь 38 креслами и могли вмещать около 100 человек.

- При закупке новых трамваев и при распределении их на городские маршруты в первую очередь учитывается их пассажировместимость. Что касается вагонов модели 71-931М "Витязь", то его вместимость составляет 200 человек, к сравнению в одиночных вагонах Т3 чешского производства – 118. При сцеплении двух вместимость такого поезда уже возрастает до 236 человек. Такая разница обусловлена необходимой конструкцией вагона для понижения уровня пола салона и тем самым доступностью к перевозке всех групп населения, - отметили в горадминистрации.

А сейчас в Самаре обновляют рельсошпальную решетку. Работы запланированы на пяти перекрестках:



- на улице Ташкентской в районе бывшего ТЦ "Колизей";

- улица Ташкентская, остановка "СОКБ имени Середавина";

- улица Ташкентская, остановка "Лесная";

- пересечение улиц Ташкентской и Силина;

- пересечение улиц Ново-Вокзальной и Нагорной.



Работы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области" завершат до конца года, а при хороших погодных условиях — до середины декабря.