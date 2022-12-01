В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской

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Самарским автомобилистам придется искать пути объезда некоторых участков дорог в Ленинском районе. Неутешительные новости о перекрытии путей на Полевой и Самарской сообщили в мэрии города.

Причиной для ограничения движения стало строительство новой станции метро.

— Перекроют улицы Самарскую — от Чкалова до Полевой — и на Полевой в границах Галактионовской и Садовой. Ограничительные меры вводятся с 00:00 1 декабря 2022 года до 23:59 20 декабря, — рассказали в администрации Самары.

Правда, на людей, которые в районе этих участков живут, ограничения не распространяются. Как и на полицейские машины, скорую, пожарные и служебный транспорт для промышленных и торговых объектов.

Изменения коснутся и общественного транспорта: автобусы № 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92 тоже будут двигаться по иной схеме движения, пишет 63.ру.