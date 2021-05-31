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В Самаре появятся новые троллейбусы

31 мая 2021 11:54
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В Самаре появятся новые троллейбусы

Производитель "ПК Транспортные системы" (ПК ТС) уже до 30 июня поставит в Самару 22 новейших низкопольных троллейбуса "Адмирал". Их уже собирает Энгельсский завод электротранспорта. Такие троллейбусы перевозят пассажиров в Санкт-Петербурге, Омске, Иваново.

Новые троллейбусы для областной столицы покупаются по нацпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 60% платы пойдет из федерального бюджета, еще 40% - из регионального.

Транспорт оборудован кондиционерами и системой видеоконтроля посадки-высадки пассажиров. Также в салоне установят мультимедийную систему и USB-порты для зарядки смартфонов.

В троллейбусе одновременно могут находиться 96 человек, из них 33 - на сидячих местах. "Адмирал" может развивать скорость до 70 км в час. В технике используются алюминиевые сплавы для снижения пожарной опасности, пишет Самру.ру.

Теги: В центре внимания городской транспорт троллейбусы

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