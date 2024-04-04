В Самаре появится новый автобусный маршрут

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В адрес департамента транспорта обратились перевозчики с предложением ввести новый автобусный маршрут "Северное шоссе — станция метро "Кировская". Ведомство организовало рабочую группу, которая определила целесообразность предложения. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии и подписан главой города Еленой Лапушкиной, пишет Волга Ньюс.

В частности, в документации к проекту постановления отмечается, что на рейс выйдут 20 автобусов, которые будут следовать по маршруту: Северное шоссе, Микрорайон "Крутые Ключи", ул. Мира, Храм в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ "МЕГА" ("Леруа Мерлен"), ТЦ "МЕГА" ("ИКЕА"), 23 км, Ледовый дворец "Кристалл", ЖК "Новая Самара", 1-й квартал, СПТУ-50, пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ "Метро Кэш энд Керри", ТРК "Московский", 18 км. Завод приборных подшипников, ул. Чекистов, Кинотеатр "Луч", Завод ЖБИ № 1, Школьная, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный музей, Юнгородок, ОАО "Гидроавтоматика", Авиагородок, Станция метро "Кировская", Площадь им. Кирова, Станция метро "Кировская" (прямое направление).

Обратное направление: Станция метро "Кировская", Авиагородок, ОАО "Гидроавтоматика", Юнгородок, Костромской пер., Железнодорожный музей, Магазин, ул. Магистральная, Школьная, Завод ЖБИ № 1, Кинотеатр "Луч", ул. Чекистов, 18 км. Завод приборных подшипников, ТРК "Московский", Гипермаркет "Касторама", 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, ЖК "Новая Самара", 23 км, ТЦ "МЕГА" ("ИКЕА"), ТЦ "МЕГА" ("Леруа Мерлен"), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорайон "Крутые Ключи", Северное шоссе.

В департаменте транспорта объявили о начале сбора замечаний и предложений по проекту постановления. Их будут принимать до 16 апреля. Жители смогут направить замечания на электронную почту deptrans@samadm.ru или по адресу 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5.