В Самаре пообещали в течение недели разобраться с нехваткой персонала на маршрутах трамваев № 5 и 22

101

Об этом горожанам 7 марта 2023 года сообщили чиновники дептранса в ответ на жалобы, связанные с увеличившимися интервалами ожидания транспорта.

Самарцы пожаловались на часовые ожидания трамваев при попытке уехать с Барбошиной поляны утром. Свои претензии люди высказали в соцсетях под одним из постов губернатора. Как пояснили в департаменте транспорта Самары со ссылкой на МП «ТТУ», увеличение интервалов, особенно в утреннее время, связано с недостатком водителей, кондукторов и подвижного состава на маршрутах №№ 5 и 22, пишет СитиТраффик.

- Перевозчик делает все возможное для исправления ситуации, в течение недели постарается поправить положение, — заверили чиновники 7 марта 2023 года.