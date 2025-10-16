В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе

Я нашел ошибку
Главные новости:
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе

16 октября 2025 12:39
90
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе

В Самаре на днях ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе, сообщили sovainfo.ru местные жители.

Так, в направлении от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса дорогу сузили до одной полосы. В обратную сторону дорога сперва сужается до одной полосы, а затем расширяется до двух с захватом одной встречной. При этом разворотное кольцо в направлении "из города" не работает.

- Перекресток и так непростой, в час пик тут сложно нормально проехать, особенно если ты поднимаешься со стороны Волги. При этом сужение дороги в направлении ул. Гагарина создает пробку на самом Московском шоссе: водители, едущие снизу, не успевают проехать на свой короткий зеленый, и основная "артерия" оказывается заблокирована, - сетует горожанка Алена.

В мэрии объяснили, с чем связаны ограничения движения:

- Ведутся работы по техническому присоединению коммуникаций к вновь построенному микрорайону. Работы должны завершиться до 31 октября.

Напомним, что в этом же районе до конца месяца закрыт проезд по 3-му проезду и части ул. Дыбенко.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025, 13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В октябре автобусы будут ходить только 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа. Транспорт
873
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025, 14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах и трамваях города. Транспорт
964
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025, 11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
На период действия ограничений по временной схеме организации дорожного движения установят необходимые дорожные знаки и информационные щиты. Транспорт
1287
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
Весь список