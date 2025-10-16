В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе

90

В Самаре на днях ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе, сообщили sovainfo.ru местные жители.

Так, в направлении от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса дорогу сузили до одной полосы. В обратную сторону дорога сперва сужается до одной полосы, а затем расширяется до двух с захватом одной встречной. При этом разворотное кольцо в направлении "из города" не работает.

- Перекресток и так непростой, в час пик тут сложно нормально проехать, особенно если ты поднимаешься со стороны Волги. При этом сужение дороги в направлении ул. Гагарина создает пробку на самом Московском шоссе: водители, едущие снизу, не успевают проехать на свой короткий зеленый, и основная "артерия" оказывается заблокирована, - сетует горожанка Алена.

В мэрии объяснили, с чем связаны ограничения движения:

- Ведутся работы по техническому присоединению коммуникаций к вновь построенному микрорайону. Работы должны завершиться до 31 октября.

Напомним, что в этом же районе до конца месяца закрыт проезд по 3-му проезду и части ул. Дыбенко.