Я нашел ошибку
Главные новости:
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится в России с 27 января
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
Самарцев призывают: воздержитесь от выезда на личном транспорте в непогоду!
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
28 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
В Самарской области провели акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
Студентов Самарской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
В Самарской области на трассе большегруз перевернулся в кювет
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности

27 января 2025 13:41
100
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что альтернативой метро в Самаре может стать наземный рельсовый транспорт. 

О том, что метрополитен незначительно влияет на распределение транспортных потоков областной столицы, Вячеслав Федорищев заявил в своем интервью ТАСС.

В первую очередь, из-за того, что «оно обрывочно и недозагружено». 

Необходимость строительства новой станции «Театральная» в центе города ставится под сомнение многими горожанам. Сюда можно добраться на других видах общественного транспорта. Тогда как в поездки в отдаленные микрорайоны сопряжены для жителей с массой неудобств. 

Альтернативой подземки в Самаре могут стать скоростные трамваи и наземное метро. Особенно, если речь заходит о перспективном развитии территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена". 

По словам губернатора, вопрос обеспечения транспортной доступности требует серьезной проработки. Прокладка подземного метро обойдется гораздо дороже.  

В ближайшее время будут заказаны дополнительные исследования транспортных потоков, с учетом современных градостроительных тенденций.   

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что начатое строительство новой ветки метро будет завершено, пишет МК. 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025, 12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь» рассчитан на перевозку 260 пассажиров. Транспорт
799
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
09 января 2025, 10:37
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
Предупреждение распространило ФКУ "Поволжуправтодор". Транспорт
1421
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
29 декабря 2024, 13:27
В связи с ремонтом водовода изменится схема движения автобусов № 35, 21м в Самаре
Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии. Транспорт
2410
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
88
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
139
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
141
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
228
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
534
Весь список