В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности

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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что альтернативой метро в Самаре может стать наземный рельсовый транспорт.

О том, что метрополитен незначительно влияет на распределение транспортных потоков областной столицы, Вячеслав Федорищев заявил в своем интервью ТАСС.

В первую очередь, из-за того, что «оно обрывочно и недозагружено».

Необходимость строительства новой станции «Театральная» в центе города ставится под сомнение многими горожанам. Сюда можно добраться на других видах общественного транспорта. Тогда как в поездки в отдаленные микрорайоны сопряжены для жителей с массой неудобств.

Альтернативой подземки в Самаре могут стать скоростные трамваи и наземное метро. Особенно, если речь заходит о перспективном развитии территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена".

По словам губернатора, вопрос обеспечения транспортной доступности требует серьезной проработки. Прокладка подземного метро обойдется гораздо дороже.

В ближайшее время будут заказаны дополнительные исследования транспортных потоков, с учетом современных градостроительных тенденций.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что начатое строительство новой ветки метро будет завершено, пишет МК.