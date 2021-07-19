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В Самаре намерены уменьшить количество автобусов

19 июля 2021 11:10
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В Самаре намерены уменьшить количество автобусов

В Самаре планируют внести изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Представители департамента транспорта подготовили проект изменений и опубликовали его на сайте мэрии города.

Под сокращение попали практически все автобусные муниципальные маршруты, которые обслуживает частная компания «Самара Авто Газ», пишет 63.ру.

Вот их список:

  • № 1 — вместо 20 машин в рейсы будут выпускать 18;
  • № 5д — 10 автобусов сократят до 5;
  • № 6 — с 5 до 3;
  • № 21 и 22 — с 9 до 7;
  • № 23 — с 14 до 10;
  • № 30 — с 4 до 2;
  • № 34 — с 38 до 35;
  • № 35 — с 3 до 2;
  • № 37 — с 21 до 20;
  • № 38 — с 6 до 4;
  • № 47 — с 30 до 27;
  • № 50 — с 20 до 18;
  • № 51 — с 15 до 6;
  • № 52 — с 10 до 8;
  • № 53 — с 6 до 4;
  • № 55 — с 5 до 4;
  • № 56 — с 10 до 6;
  • № 63 — с 3 до 2;
  • № 66 — с 14 до 10;
  • № 78 и 79 — с 2 до 1.

На трех маршрутах количество автобусов увеличат: на 27-м — с 3 до 4, на 70-м — с 27 до 29, на 59-м — с 1 до 2.

Изменения в количестве подвижного состава коснутся и троллейбусов. На 12-м маршруте сократят количество машин с 17 до 13, на 17-м — с 22 до 17.

— Эта мера связана со снижением пассажиропотока. Фактически выпуск на маршрутах не меняется. Его приводят в соответствие с фактическим количеством машин. Раньше в реестре было указано большее число, — объяснили свою инициативу представители департамента транспорта Самары.

Представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ» также прокомментировали ситуацию.

— Пассажирам не стоит волноваться, сокращения нет. Мы действительно приводим количество автобусов в реестре к реальному, — сообщили 63.RU в «Самара Авто Газ».

Пока этот документ находится в статусе проекта. Теперь его должна утвердить глава города Елена Лапушкина.

Фото: Pixabay.com/

Теги: автобусы В центре внимания городской транспорт

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Комментарии

19 июля 2021 12:53
Влада
Сколько можно издеваться над людьми? У вас там совести вообще нет? Красная Глинка и Управленческий не могут никуда ни уехать нормально, ни вернуться! Автобусы ждём по 40 минут, и это утром! В выходные вообще по 2,5 часа нет 51 маршрута!
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