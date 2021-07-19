В Самаре намерены уменьшить количество автобусов

В Самаре планируют внести изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Представители департамента транспорта подготовили проект изменений и опубликовали его на сайте мэрии города.
Под сокращение попали практически все автобусные муниципальные маршруты, которые обслуживает частная компания «Самара Авто Газ», пишет 63.ру.
Вот их список:
На трех маршрутах количество автобусов увеличат: на 27-м — с 3 до 4, на 70-м — с 27 до 29, на 59-м — с 1 до 2.
Изменения в количестве подвижного состава коснутся и троллейбусов. На 12-м маршруте сократят количество машин с 17 до 13, на 17-м — с 22 до 17.
— Эта мера связана со снижением пассажиропотока. Фактически выпуск на маршрутах не меняется. Его приводят в соответствие с фактическим количеством машин. Раньше в реестре было указано большее число, — объяснили свою инициативу представители департамента транспорта Самары.
Представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ» также прокомментировали ситуацию.
— Пассажирам не стоит волноваться, сокращения нет. Мы действительно приводим количество автобусов в реестре к реальному, — сообщили 63.RU в «Самара Авто Газ».
Пока этот документ находится в статусе проекта. Теперь его должна утвердить глава города Елена Лапушкина.
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