В Самаре намерены уменьшить количество автобусов

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В Самаре планируют внести изменения в реестр маршрутов общественного транспорта. Представители департамента транспорта подготовили проект изменений и опубликовали его на сайте мэрии города.

Под сокращение попали практически все автобусные муниципальные маршруты, которые обслуживает частная компания «Самара Авто Газ», пишет 63.ру.

Вот их список:

№ 1 — вместо 20 машин в рейсы будут выпускать 18;

№ 5д — 10 автобусов сократят до 5;

№ 6 — с 5 до 3;

№ 21 и 22 — с 9 до 7;

№ 23 — с 14 до 10;

№ 30 — с 4 до 2;

№ 34 — с 38 до 35;

№ 35 — с 3 до 2;

№ 37 — с 21 до 20;

№ 38 — с 6 до 4;

№ 47 — с 30 до 27;

№ 50 — с 20 до 18;

№ 51 — с 15 до 6;

№ 52 — с 10 до 8;

№ 53 — с 6 до 4;

№ 55 — с 5 до 4;

№ 56 — с 10 до 6;

№ 63 — с 3 до 2;

№ 66 — с 14 до 10;

№ 78 и 79 — с 2 до 1.

На трех маршрутах количество автобусов увеличат: на 27-м — с 3 до 4, на 70-м — с 27 до 29, на 59-м — с 1 до 2.

Изменения в количестве подвижного состава коснутся и троллейбусов. На 12-м маршруте сократят количество машин с 17 до 13, на 17-м — с 22 до 17.

— Эта мера связана со снижением пассажиропотока. Фактически выпуск на маршрутах не меняется. Его приводят в соответствие с фактическим количеством машин. Раньше в реестре было указано большее число, — объяснили свою инициативу представители департамента транспорта Самары.

Представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ» также прокомментировали ситуацию.

— Пассажирам не стоит волноваться, сокращения нет. Мы действительно приводим количество автобусов в реестре к реальному, — сообщили 63.RU в «Самара Авто Газ».

Пока этот документ находится в статусе проекта. Теперь его должна утвердить глава города Елена Лапушкина.

Фото: Pixabay.com/