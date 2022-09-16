В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения

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В ночь на 17 сентября на улице Ново-Садовой начнутся дорожные работы. Работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия планируется произвести на участках от улицы Полевой до дома №162в и от дома №184 по улице Ново-Садовой до проспекта Кирова.

В связи с необходимостью сделать ремонт важной городской магистрали в сжатые сроки, минимизировать неудобства для жителей и до наступления неблагоприятных погодных условий, основные ремонтные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме и в текущем году должны завершиться до ноября.

За 1,5 месяца на участках общей протяженностью 7,8 км дорожникам предстоит обновить верхний слой дорожного покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона – смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем и привести в порядок инженерные коммуникации - люки, дождеприемники, частично опоры наружного освещения, металлические навесы над подземными пешеходными переходами.

На время ремонта движение транспорта будет ограничено по полосам. В день планируется укладка асфальтобетонной смеси на участках по направлению из города. В ночную смену, работы будут производиться по направлению в город. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

С наступлением благоприятных погодных условий в 2023 году, вдоль указанных участков будут отремонтированы тротуары и велосипедные дорожки.

Будьте внимательны и выбирайте маршруты следования по городским дорогам Самары на время ремонта улицы Ново-Садовой.