В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения

Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате поджога иномарка, стоимостью 2 миллиона рублей, полностью уничтожена, а автомашина, которая стояла рядом, частично повреждена.
Самарец предстанет перед судом за поджог автомобилей
Осенью, когда становится холодно и сыро, начинаются затяжные дожди и дует резкий промозглый ветер, иммунитет снижается, а вирусы, наоборот, активизируются.
Как осенью избежать простуд
По итогу донорской акции кровь сдали 84 добровольца, благодаря которым запас крови пополнился практически на 38 литров крови!
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Регион сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России.
В рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022» заключен ряд важных для Самарской области соглашений
В день бега состоится  массовый забег на дистанции 2022 метров.
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В заявках участников конкурса должны быть учтены разные форматы работы, темы, в проекты должны быть вовлечены все участники экосистемы молодёжной политики.
Самарская область примет участие в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых»
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
В частности, обсуждались итоги работы по благоустройству платформы «Ягодная», расположенной близ жилого микрорайона «Крутые Ключи».
Правительство региона и руководство КбшЖД обсудили реализацию совместных проектов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.67
-0.11
EUR 59.62
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения

16 сентября 2022 13:19
191
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения

В ночь на 17 сентября на улице Ново-Садовой начнутся дорожные работы. Работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия планируется произвести на участках от улицы Полевой до дома №162в и от дома №184 по улице Ново-Садовой до проспекта Кирова.

В связи с необходимостью сделать ремонт важной городской магистрали в сжатые сроки, минимизировать неудобства для жителей и до наступления неблагоприятных погодных условий, основные ремонтные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме и в текущем году должны завершиться до ноября.

За 1,5 месяца на участках общей протяженностью 7,8 км дорожникам предстоит обновить верхний слой дорожного покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона – смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем и привести в порядок инженерные коммуникации - люки, дождеприемники, частично опоры наружного освещения, металлические навесы над подземными пешеходными переходами.

На время ремонта движение транспорта будет ограничено по полосам. В день планируется укладка асфальтобетонной смеси на участках по направлению из города. В ночную смену, работы будут производиться по направлению в город. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

С наступлением благоприятных погодных условий в 2023 году, вдоль указанных участков будут отремонтированы тротуары и велосипедные дорожки.

Будьте внимательны и выбирайте маршруты следования по городским дорогам Самары на время ремонта улицы Ново-Садовой.

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022, 13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Футбол в Самаре
890
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
14 сентября 2022, 11:38
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
Речь идет о 16-17 сентября. Транспорт
503
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
09 сентября 2022, 12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
Как доложили Главе региона представители компании – подрядчика, все работы идут в соответствии с намеченными сроками. Отставаний от графика нет. Строительство
2991
В центре внимания
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
166
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
188
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
139
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
164
Самарцев приглашают на ярмарку
16 сентября 2022  10:01
Самарцев приглашают на ярмарку
176
Весь список