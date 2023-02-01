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В Самаре на улице Красноармейской стояли трамваи

1 февраля 2023 10:51
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В Самаре на улице Красноармейской стояли трамваи

В среду, 1 февраля, в центре Самары произошел транспортный коллапс. На улице Красноармейской из-за обрыва контактного провода встало движение трамваев. 

О причинах происшествия рассказали в Трамвайно-троллейбусном управлении Самары (ТТУ).

- Примерно в 06:35 утра на этом месте работал погрузчик, который убирал снег. Он повредил растяжку для кабеля. Сейчас на месте работают 2 бригады ремонтников. Сложность в том, что растяжка крепилась к фасаду здания, — сообщил 63.RU директор ТТУ Михаил Ефремов.

В 08:20 к ремонтникам также присоединился подъемник, чтобы закрепить растяжку на место. По словам директора ТТУ, движение трамваев будет восстановлено примерно в 10:50, пишет 63.ру.

— Также на место приехали сотрудники ГИБДД, чтобы всё зафиксировать. Впоследствии частному лицу, в чьей ответственности находился тот погрузчик, мы направим претензию, — добавил Михаил Ефремов.

 

Теги: Городской транспорт

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