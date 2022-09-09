В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта

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В связи с техническим перевооружением теплотрассы по улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Береговой на территории Самары с 00:00 12 сентября 2022 года до 05:00 16 сентября 2022 года в районе дома № 8 по улице Береговой будет ограничено движение транспорта.



Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.