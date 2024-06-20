В Самаре на Троицкую субботу запустят автобусы до кладбищ

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Транспорт проследует по восьми маршрутам. Об этом сообщили в городском Дептрансе.

Троицкая родительская суббота - это время поминовения усопших православных христиан. В этот день принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы близких.

Для удобства городская администрация усилит работу общественного транспорта, пустив дополнительные рейсы. Запланировано восемь маршрутов:

- № 4к - п. Управленческий - кладбище "Лесное";

- № 27к - площадь Кирова - кладбище "Зубчаниновское";

- № 36д - Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";

- № 36ю - кладбище "Южное" - кладбище "Рубежное";

- № 63э - Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";

- № 67к - п. Мехзавод - кладбище "Лесное";

- № 77д - Хлебная площадь - кладбище "Южное";

- № 129э - Автостанция "Аврора" - кладбище "Южное".

Начало движения в 7:00, окончание - в 16:30, пишет Сова.