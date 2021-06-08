Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
В Самаре пройдёт международная конференция Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре пройдёт международная конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"

8 июня 2021 13:10
79
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка

Со среды 9 июня остановочный пункт "Метро Безымянка" на улице Победы переедет на прежнее место.

Напомним, раньше он стоял около церкви в сквере Авиаконструкторов (ул. Победы, 93 Д), однако летом 2020 года его перенесли в сторону ближе к площади Кирова и установили около дома № 95 по ул. Победы. Это объяснялось тем, что остановочный павильон не может стоять на перекрестке.

Однако теперь остановка снова переезжает в сквер. В департаменте транспорта Самары сегодня, 8 июня, сообщили, что уже поставили в известность всех перевозчиков. Остановку около 95-го дома закроют с завтрашнего дня, пишет Самру.ру.

Теги: В центре внимания городской транспорт остановки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
07 июня 2021, 14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
Пока соответствующий проект приказа областного департамента ценового регулирования проходит антикоррупционную экспертизу.  Транспорт
422
В Самаре на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной появится новая остановка
07 июня 2021, 12:58
В Самаре на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной появится новая остановка
Она расположится прямо посередине проезжей части. Транспорт
306
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
04 июня 2021, 11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Благоустройство
1549
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
62
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
77
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
81
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
426
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
416
Весь список