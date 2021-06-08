В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"

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Со среды 9 июня остановочный пункт "Метро Безымянка" на улице Победы переедет на прежнее место.

Напомним, раньше он стоял около церкви в сквере Авиаконструкторов (ул. Победы, 93 Д), однако летом 2020 года его перенесли в сторону ближе к площади Кирова и установили около дома № 95 по ул. Победы. Это объяснялось тем, что остановочный павильон не может стоять на перекрестке.

Однако теперь остановка снова переезжает в сквер. В департаменте транспорта Самары сегодня, 8 июня, сообщили, что уже поставили в известность всех перевозчиков. Остановку около 95-го дома закроют с завтрашнего дня, пишет Самру.ру.