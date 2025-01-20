в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»

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В понедельник, 20 января, в Самаре на маршрут № 22 «15 микрорайон – улица Пионерская» вышли новые трамваи «Витязь М».

Трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь» рассчитан на перевозку 260 пассажиров, оборудован эргономичными сиденьями и информационными экранами, имеет панорамные окна, широкие двери.

О том, что «Витязи приступили к регулярным перевозкам пассажиров, сообщили в департаменте транспорта Самары, добавив, что на подходе также и новые трамваи «Львята». Это современные трамваи пассажировместимостью 161 человек, с 40 сидячими местами, оборудованные системами климат-контроля, видеоконтроля зон посадки/высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, интерактивным управлением.

"Спрашивают: будет ли ремонт инфраструктуры? Отвечаем: да, в этом году продолжим, объем работ будет выше прошлогоднего. Проектирование выполнят ООО «Инстрэл» (1 проект) и ООО «Градопроект» (4 проекта)", - сообщают в Дептрансе Самары.

«Проектирование позволит капитально отремонтировать особо проблемные участки. В первую очередь, это контактная сеть по улице Ново-Садовой – в границах улицы Ново-Вокзальной и Постникова оврага, кабельные линии от пересечения Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной – к тяговой подстанции № 20 в районе Ботанического сада и от улицы Антонова-Овсеенко до тяговой подстанции № 28 у перекрестка улиц Революционной и Гаражной. Параллельно идет проектирование для выполнения капремонта участка трамвайных путей протяженностью 2,4 км, пролегающих по улице Ново-Садовой – от улицы Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова и далее – до улицы Гастелло, протяженностью 2,1 км», – отметил заместитель главы города Самара Сергей Маркин.

Фото: Дептранс Самары