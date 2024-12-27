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Сотрудники транспортных предприятий подходят к делу творчески: перед рейсами – в течение ночной смены – общественный транспорт украшают снежинками, мишурой, новогодними наклейками.  
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В Самаре к акции «Новогодний маршрут» присоединилось ТТУ

27 декабря 2024 20:39
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Сотрудники транспортных предприятий подходят к делу творчески: перед рейсами – в течение ночной смены – общественный транспорт украшают снежинками, мишурой, новогодними наклейками.  

Дед Мороз и Снегурочка тоже ездят в трамваях и троллейбусах: новогодних маршрутов в Самаре стало больше.

Сегодня к традиционной праздничной акции присоединился новогодний «десант» профильного муниципального предприятия. Сразу в четырех трамваях маршрутов № 3, 5, 19, 25 и двух троллейбусах маршрутов № 15, 17 пассажиров встречают сказочные персонажи, угощают мандаринами. Напомним, акция «Новогодний маршрут» проводится МП «Трамвайно-троллейбусное управление» с 2019 года, во взаимодействии с городским Департаментом транспорта.
  
«Изначально, много лет назад, этой инициативой «загорелись» сами сотрудники предприятия-перевозчика. Они «заряжают» позитивом окружающих и, в первую очередь, пассажиров. В предпраздничные и праздничные дни мы позволяем персоналу на линии временно сменить форменные жилеты на костюмы главных новогодних героев. В них выходят в рейсы, управляя общественным транспортом и работая в салонах. Поддерживаем эту акцию ежегодно, потому что она направлена на создание атмосферы праздника, новогоднего настроения», – подчеркнул заместитель главы г.о. Самара Сергей Маркин. 

Сотрудники транспортных предприятий подходят к делу творчески: перед рейсами – в течение ночной смены – общественный транспорт украшают снежинками, мишурой, новогодними наклейками.
 
«Приятно, когда пассажиры, увидев эту красоту и нас в новогодних костюмах, становятся улыбчивыми, довольными, счастливыми. Нам и самим от этого радостно», – отметила Наталья Дудецкая, вагоновожатая, которая каждый год облачается в костюм Снегурочки.

Как правило, в первую очередь в акции задействуют самые востребованные и протяженные маршруты. 

«С каждым днем мы будем добавлять новые маршруты, больше украшенного электротранспорта будет курсировать по всему городу, и так – весь период праздников. В столь непростое время важно дарить людям приятные эмоции и душевное тепло, делать сюрпризы – мандаринами мы запаслись», – рассказал директор МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Горшков.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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