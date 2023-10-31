В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам

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С 1 декабря 2023 года цена безлимитной карты школьника вырастет до 700 рублей, а проездной такого же формата студенту обойдется в 930 рублей. Такие расценки для предстоящего повышения опубликовали в мэрии.

— по льготному тарифу для студентов карточка на 20 поездок будет стоить 360 рублей, на 40 поездок — 720 рублей, а по безлимитной единой транспортной карте — 2175 рублей, — сообщили власти.

Стоимость проезда по социальным картам жителя Самарской области для льготных категорий граждан останется без изменений — 270 рублей в месяц. Для всех остальных, цены на проезд вырастут уже 1 ноября.

В последний раз тарифы увеличивали в конце 2021 года. Тогда проезд подорожал для всех горожан, кроме льготников. И городские власти заявляли, что такие тарифы будут держаться до конца 2023 года.

Чиновники заявили, что решили повысить стоимость проезда, так как выросли расходы на обслуживание общественного транспорта, не хватает сотрудников — нужно повышать зарплаты. Новые тарифы в маршрутках вступят в силу также в среду, 1 ноября, пишет 63.ру.