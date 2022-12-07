В Самаре изменится график движения автобуса

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В Самаре с 12 декабря изменится график движения автобуса № 67. Об этом сообщили представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ».

— Проведенный анализ и мониторинг работы автобусного маршрута № 67 «Северное шоссе — Железнодорожный вокзал» показывает, что в утреннее время максимальная загрузка салонов автобусов наблюдается на остановочном пункте «ЖК «Новая Самара» в направлении железнодорожного вокзала. Поэтому администрация Самары и перевозчик приняли решение о корректировке расписания, — сообщили в «Самара Авто Газе».



С 12 декабря будут введены дополнительные рейсы от остановочного пункта «ЖК «Новая Самара» в утренние часы пик (пустые машины в 06:57; 07:04; 07:10; 07:16). Таким образом должен сократиться интервал между автобусами до 2–3 минут (вместо существующих 5–7 минут) с одновременным увеличением их провозной способности, пишет 63.ру.