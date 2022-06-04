В Самаре изменили два троллейбусных маршрута

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В Самаре скорректировали схему движения работы общественного транспорта. Связано это с началом ремонта теплосетей.

По словам представителей департамента транспорта Самары, рабочие приступили к замене труб на улице Самарской.

— Проезд троллейбусов затруднен. По этой причине маршруты № 6 и 16 ходят от Губернского рынка через железнодорожный вокзал по улице Льва Толстого до улицы Куйбышева, — рассказали в дептрансе.

Чиновники добавили, что действовать такая схема будет до 30 августа.

И это только начало сезона ремонта теплосетей. Ожидается, что в течение лета рабочим придется перекрыть несколько дорог для замены труб, пишет 63.ру.