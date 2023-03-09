В Самаре ищут перевозчика на коммерческие маршруты № 92 и 207

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Конкурс по поиску подрядчика на организацию пассажирских перевозок объявлен в Самаре. Соответствующее извещение появилось на сайте мэрии.

Властей интересуют маршруты № 92 и 207. Первый курсирует от ул. Калининградская до площади Памяти. Здесь планируют запустить 20 микроавтобусов с интервалом движения в 10-20 минут. 207-ая маршрутка начинает путь от завода "Экран" и едет до Хлебной площади. Здесь есть запрос на запуск 30 автобусов среднего класса, которые будут идти с интервалом в 8-15 минут.

Каждая единица общественного транспорта должна быть оборудована терминалом системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Условия контракта не предполагают регулировку тарифов на данных маршрутах. Выбрать перевозчиков собираются 27 марта, пишет Царьград.