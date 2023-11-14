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В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215

14 ноября 2023 13:44
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В Самаре ищут компанию на автобусный маршрут №215

В Самаре ищут компанию, которая возьмет на себя обслуживание довольно длинного автобусного маршрута. Транспорт по нему возит пассажиров на 113 километр. Отвечает за проведение конкурса профильный департамент мэрии.

— Предмет открытого конкурса — получение свидетельства на перевозки по маршруту № 215 «Центральный автовокзал — 113 км» в Самаре. Прием заявок на участие идет в рабочие дни (с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, пятница, предпраздничные дни — до 16:00) по адресу: улица Некрасовская, 56, кабинет 15, телефон: 8(846) 332 07 09. Подать заявку можно до 10:00 4 декабря, — говорится в документах мэрии.

По информации администрации, 215-й автобус ездит от Центрального автовокзала до 113 километра через Дом печали, автостанцию «Аврора», Кряж, Бакинскую и Грозненскую улицы. Протяженность маршрута — 24 километра. На линии работают 15 автобусов малого класса. От Центрального автовокзала первый рейс отъезжает в 7:00, от 113 километра — в 6:15. Последний от автовокзала в 19:20, от 113 километра — 19:00. Интервал движения — 25–30 минут.

Судя по картам, на 113 км автобус начинает движение и там же разворачивается на улице Ляпиговской. На рейс, судя по документам, должны быть допущены только водители с открытой категорией «Д», на лобовом стекле автобуса необходимо указать маршрут. В салоне нужно разместить данные о перевозчике, его телефоны, а также имя и фамилию водителя, стоимость проезда, указатели аварийных выходов, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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