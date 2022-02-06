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В Самаре хотят обновить трамваи

6 февраля 2022 10:43
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В Самаре хотят обновить трамваи

У самарцев появился реальный шанс увидеть на улицах города обновленный рельсовый транспорт. Речь идет о трамваях, которые стали всё чаще ломаться из-за сильного износа, пишет 63.ру.

По словам департамента транспорта, есть вероятность, что скоро такие проблемы останутся в прошлом и областную столицу ждет обновление парка.

— Мы подали соответствующую заявку и ждем решения по ней, — прокомментировали ситуацию представители департамента.

В последнее время самарские трамваи всё чаще оказываются в эпицентре неприятностей. Так, 4 февраля один из вагонов слетел с рельс и въехал в автопаркинг.

Теги: Городской транспорт

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