В Самаре до сентября закроют участок улицы Шоссейной

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В Куйбышевском районе Самары изменят схему движения транспорта. Это связано с переустройством съезда с улицы Шоссейной на улицу Казачью.

— Для проведения работ закроют движение на участке улицы Казачьей. Для автомобилистов организуют объезд, — рассказали в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По словам представителей ведомства, завершить переустройство съезда планируют в сентябре. Тогда и снимут ограничения.

Переустройство съезда связано со строительством второй очереди Фрунзенского моста, которое ведут с декабря 2019 года. На улице Шоссейной строят путепровод через железную дорогу и новую дорогу. Еще одну развязку строят на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Ее уже заасфальтировали. Почти готова и развязка на пересечении Кряжского, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской.

Протяженность новой дороги составит 7,8 километра. Предполагается, что здесь будет от 4 до 6 полос для движения. Вот как будет выглядеть полностью готовая вторая очередь Фрунзенского моста.

Предполагается, что дорога будет связана с федеральными трассами в направлении Оренбурга и Казахстана. Также ее соединят с региональной дорогой Самара — Волгоград. По мнению представителей власти, новая магистраль позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска, пишет 63.ру.

Между тем сам Фрунзенский мост никак не могут ввести в эксплуатацию. Только недавно Минтранс получил положительное заключение Главгосэкспертизы, которое позволит закончить этот процесс. Однако, как пояснили представители ведомства, есть еще несколько процедур, которые необходимо пройти.

Однако это не помешало переименовать мост. Его назвали Самарским — в честь реки, по которой он проходит.

Карта: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области