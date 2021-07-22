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Дмитрий Азаров проверил, как идет строительство транспортной развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе

22 июля 2021 18:14
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В Самаре продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста – от улицы Шоссейной до границы Самары.

В Самаре продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста – от улицы Шоссейной до границы Самары. Работы на его развязках близятся к финалу. В четверг, 22 июля, ход строительства проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первый этап возведения одного из крупнейших в регионе инфраструктурных объектов завершился в сентябре 2020 года. Первая очередь перехода состоит из мостов через реку Самару и озеро Банное, а также транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, которые включают в себя 18 съездов общей протяженностью 6,11 км.

Проект второй очереди предусматривает возведение дороги протяженностью 7,8 км. Предполагается создание трех транспортных развязок: на пересечениях с улицами Утевской и Грозненской, а еще – путепровода через железную дорогу.

Сегодня Дмитрий Азаров проверил, как идет строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Длина перехода составляет 212 метров, общая готовность порядка 70%.

«Сейчас на развязке ведутся отделочные работы, на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будем укладывать верхний слой, устанавливать барьерное ограждение. На этой развязке все находится в завершающей стадии, – доложил заместитель директора компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов. – Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию – на первый квартал 2022 года».

Строительство второго этапа Самарского мостового перехода идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с опережением графика. Изначально работы на объекте планировали завершить в 2022 году, по факту – второй этап завершат почти на год раньше. Это стало возможным благодаря губернатору, который добился опережающего финансирования строительства объекта. 

«Благодаря успешной работе, тому, что Правительство России поддержало ваше обращение, мы сейчас работаем с опережением графика», – доложил губернатору министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров поблагодарил главу Самары Елену Лапушкину, руководство Куйбышевского района за слаженную работу в обеспечении строительства моста.

«Были сложности, в том числе были ограничения по земельным участкам, но вместе все преодолели. Есть результат: не отставание, а опережение в реализации нацпроекта, и задача успешно решается во благо родного города, родной земли, – акцентировал внимание глава региона. – Для жителей не только Самары, но и Самарской области по южному направлению в разы увеличивается транспортная доступность».

Будущая магистраль обеспечит транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Также по ней автомобилисты смогут выезжать на федеральные трассы в сторону Оренбурга и Казахстана, а еще на трассу Самара-Волгоград.

Отдельно Дмитрий Азаров поставил задачу главе Самары решить вопрос по грамотной организации пассажирских перевозок по Фрунзенскому мосту. Первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил, что к 20 августа в Куйбышевском районе будет в полном объеме восстановлено троллейбусное движение.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров проверил готовность транспортная развязка Фрунзенский мост

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