Названы сроки открытия движения по развязкам Фрунзенского моста в Самаре

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В Самаре подрядчики завершают строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Об этом стало известно во время выездного совещания, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Развязка будет частью второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста.

— Сейчас на объекте ведут отделочные работы. На проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будем укладывать верхний слой, устанавливать барьерное ограждение, — рассказал заместитель директора подрядной компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

Еще одну развязку Самарского (Фрунзенского) моста строят на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Ее уже заасфальтировали. На улице Шоссейной возводят путепровод через железную дорогу и новую проезжую часть.

— Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию — на первый квартал 2022 года, — добавил Алексей Зотов.

Протяженность новой дороги составит 7,8 километра. Предполагается, что здесь будет от 4 до 6 полос для движения. Вот как будет выглядеть полностью готовая вторая очередь Самарского (Фрунзенского) моста:

Предполагается, что дорога будет связана с федеральными трассами в направлении Оренбурга и Казахстана. Также ее соединят с региональной дорогой Самара — Волгоград. По мнению представителей власти, новая магистраль позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.

Между тем сам Самарский (Фрунзенский) мост никак не могут ввести в эксплуатацию. Только недавно Минтранс получил положительное заключение Главгосэкспертизы, которое позволит закончить этот процесс. Однако, как пояснили представители ведомства, есть еще несколько процедур, которые необходимо пройти, пишет 63.ру.