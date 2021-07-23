Я нашел ошибку
Главные новости:
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы сроки открытия движения по развязкам Фрунзенского моста в Самаре

23 июля 2021 11:25
192
Названы сроки открытия движения по развязкам Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре подрядчики завершают строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Об этом стало известно во время выездного совещания, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Развязка будет частью второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста.

— Сейчас на объекте ведут отделочные работы. На проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будем укладывать верхний слой, устанавливать барьерное ограждение, — рассказал заместитель директора подрядной компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

Еще одну развязку Самарского (Фрунзенского) моста строят на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Ее уже заасфальтировали. На улице Шоссейной возводят путепровод через железную дорогу и новую проезжую часть.

— Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию — на первый квартал 2022 года, — добавил Алексей Зотов.

Протяженность новой дороги составит 7,8 километра. Предполагается, что здесь будет от 4 до 6 полос для движения. Вот как будет выглядеть полностью готовая вторая очередь Самарского (Фрунзенского) моста:

Предполагается, что дорога будет связана с федеральными трассами в направлении Оренбурга и Казахстана. Также ее соединят с региональной дорогой Самара — Волгоград. По мнению представителей власти, новая магистраль позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Южный город и Новокуйбышевска.

Между тем сам Самарский (Фрунзенский) мост никак не могут ввести в эксплуатацию. Только недавно Минтранс получил положительное заключение Главгосэкспертизы, которое позволит закончить этот процесс. Однако, как пояснили представители ведомства, есть еще несколько процедур, которые необходимо пройти, пишет 63.ру.

Теги: развязка строительство дорог Фрунзенский мост

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста – от улицы Шоссейной до границы Самары.
22 июля 2021, 18:14
Дмитрий Азаров проверил, как идет строительство транспортной развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе
В Самаре продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста – от улицы Шоссейной до границы Самары. Благоустройство
630
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
21 июля 2021, 11:47
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
Речь идет о предоставлении кредитов от Правительства РФ сроком на 15 лет под 3% годовых. Строительство
507
В Самаре до сентября закроют участок улицы Шоссейной
20 июля 2021, 10:21
В Самаре до сентября закроют участок улицы Шоссейной
Для автомобилистов подготовили объезд. Транспорт
476
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
80
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
130
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
249
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
519
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
606
Весь список