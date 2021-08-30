Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли

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Троллейбус № 6 скоро снова будет ходить по привычному маршруту. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

— Исходя из сроков, озвученных коллегами из регионального Минтранса, троллейбусное сообщение с Куйбышевским районом должно было возобновиться к началу учебного года. Сейчас мы делаем всё, чтобы запустить транспорт в максимально короткие сроки, — сообщили в департаменте.

Маршрут 6-го троллейбуса меняли несколько раз из-за строительства Самарского (Фрунзенского) моста. Последняя корректировка произошла летом 2021 года. Причиной стал перенос контактных опор во время второй очереди моста. Троллейбусы ходят только от Губернского рынка до хлебозавода № 5 на улице Главной. Вернуть их на старый маршрут планировали 20 августа. Но теперь, очевидно, сроки сдвинули.

Строительство второй очереди Фрунзенского моста началось в декабре 2019 года. Дорога будет идти от улицы Шоссейной до выезда из Самары и включать в себя три транспортные развязки. Движение по двум могут открыть уже до конца года.

В перспективе троллейбусы планируют пустить и по Самарскому (Фрунзенскому) мосту. Городские власти ожидают, что с деньгами им поможет областное правительство, пишет 63.ру.