В Самаре автобусы №21 и 41 вновь ходят по прежнему маршруту

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Временное изменение движения было связано с ДТП на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса.

В департаменте транспорта Самары сообщили о возвращении на свои маршруты автобусов №21 и 41.

- Движение восстановлено, автобусы №21 и 41 ездят по своим маршрутам.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 4 апреля. Из-за аварии на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса автобусы изменили маршрут и ходили в объезд по ул. Стара-Загоре, Березовой аллее, проспекту Карла Маркса и далее по маршруту, сообщает СОВА.