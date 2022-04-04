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В Самаре автобусы №21 и 41 вновь ходят по прежнему маршруту

4 апреля 2022 12:52
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В Самаре автобусы №21 и 41 вновь ходят по прежнему маршруту

Временное изменение движения было связано с ДТП на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса.

В департаменте транспорта Самары сообщили о возвращении на свои маршруты автобусов №21 и 41.

- Движение восстановлено, автобусы №21 и 41 ездят по своим маршрутам.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 4 апреля. Из-за аварии на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса автобусы изменили маршрут и ходили в объезд по ул. Стара-Загоре, Березовой аллее, проспекту Карла Маркса и далее по маршруту, сообщает СОВА.

Теги: Городской транспорт

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