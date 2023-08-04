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В Самаре 5 августа после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт

4 августа 2023 16:23
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В Самаре 5 августа после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт

5 августа 2023 года в 16:00 состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов»  и «Ростов». Команды сыграют на поле стадиона «Солидарность Самара Арена».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена».

Кроме того, к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, на территории, примыкающей к стадиону, перекрытий автомобильных дорог не планируется. 

 

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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