Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»
Более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
В Думе предложили выделить семейным студентам отдельное жилье в общежитии
В Думе предложили выделить семейным студентам отдельное жилье в общежитии
Билеты на некоторые поезда дальнего следования стали продавать за полгода
Билеты на некоторые поезда дальнего следования стали продавать за полгода
Из Самары с 1 июня можно будет улететь в Иркутск
Из Самары с 1 июня можно будет улететь в Иркутск
В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц
В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц
В Чапаевске столкнулись два 20-летних автомобилиста
В Чапаевске столкнулись два 20-летних автомобилиста
Продажи водки и вина продолжают падать
Продажи водки и вина продолжают падать
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.86
0.5
EUR 94.71
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц

25 апреля 2025 12:32
70
В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц

В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц из-за соревнований

Администрация Самары сообщила о введении временных ограничений движения транспорта. Причина — соревнования по велосипедному спорту. Правда, пройдут они нескоро, пишет 63.ру.

26 и 27 апреля, 19 и 21 июля, а также 9 и 10 августа нельзя будет проехать по трем участкам:

  •  по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
  • по Проезду № 2;
  • по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

«С 08:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 08:00 до 15:00 19, 21 июля; с 08:00 до 14:00 9, 10 августа проезд по данным участкам будет разрешен только спецмашинам полиции, скорой помощи и пожарной охраны», — пояснили в мэрии.

Также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств:

  • с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля;
  • с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля;
  • с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа.

Городской пассажирский транспорт пустят в объезд.

«С 08:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 08:00 до 15:00 19, 21 июля; с 08:00 до 14:00 9, 10 августа автобусы маршрутов № 83 и 88 проследуют по скорректированной схеме», — предупредили в администрации Самары.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025, 10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
Односекционные низкопольные трамваи «Львенок» выпускают в рейсы взамен старых трамваев «Татра Т3», которые служили с 70-х годов прошлого века. Транспорт
400
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025, 11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
Бот позволяет пользователю выбрать адрес светофора и указать тип неисправности, а также прикрепить фото или видео. Общество
480
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025, 10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
Вместо заезда совхоз Кряж и поселок Озерный, транспорт следует прямо по улице Уральской, проезжая остановки «Улица Уральская», «Улица Омская». Транспорт
511
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
358
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
772
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
400
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
612
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
547
Весь список