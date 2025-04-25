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В Самаре 26 и 27 апреля перекроют несколько участков улиц из-за соревнований

Администрация Самары сообщила о введении временных ограничений движения транспорта. Причина — соревнования по велосипедному спорту. Правда, пройдут они нескоро, пишет 63.ру.

26 и 27 апреля, 19 и 21 июля, а также 9 и 10 августа нельзя будет проехать по трем участкам:

по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

по Проезду № 2;

по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

«С 08:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 08:00 до 15:00 19, 21 июля; с 08:00 до 14:00 9, 10 августа проезд по данным участкам будет разрешен только спецмашинам полиции, скорой помощи и пожарной охраны», — пояснили в мэрии.

Также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств:

с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля;

с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля;

с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа.

Городской пассажирский транспорт пустят в объезд.

«С 08:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 08:00 до 15:00 19, 21 июля; с 08:00 до 14:00 9, 10 августа автобусы маршрутов № 83 и 88 проследуют по скорректированной схеме», — предупредили в администрации Самары.