В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской

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Речь идет об участке дороги от ул. Полевой до ул. Маяковского.

19 июня 2025 года региональный оперативный штаб запланировал проведение антитеррористического учения на территории Самары.



В этот день будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области при проведении мероприятий, направленных на поиск и пресечение деятельности условных исполнителей диверсионно-террористических актов.



Так, в связи с проведением учения с 7:00 до 16:00 19 июня ограничат движение (за исключением общественного транспорта) по улице Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Маяковского, пишет Сова.