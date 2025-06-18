Я нашел ошибку
Главные новости:
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Самаре автобус врезался в здание
В Самаре автобус врезался в здание
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.71
0.2
EUR 90.75
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской

18 июня 2025 13:07
73
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской

Речь идет об участке дороги от ул. Полевой до ул. Маяковского.

19 июня 2025 года региональный оперативный штаб запланировал проведение антитеррористического учения на территории Самары.

В этот день будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области при проведении мероприятий, направленных на поиск и пресечение деятельности условных исполнителей диверсионно-террористических актов.

Так, в связи с проведением учения с 7:00 до 16:00 19 июня ограничат движение (за исключением общественного транспорта) по улице Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Маяковского, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025, 12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
Вывод на маршруты запланирован 16–17 июня 2025 года. Транспорт
632
В Самаре изменили расписание одного трамвая
05 июня 2025, 13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
Изменения коснулись трамвая №9. Транспорт
766
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
31 мая 2025, 14:11
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
Ограничительная мера не распространяется на спецтранспорт полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны. Общество
989
В центре внимания
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
18 июня 2025  13:07
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
72
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
18 июня 2025  11:35
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
133
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
18 июня 2025  11:29
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
133
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
18 июня 2025  10:00
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
155
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
346
Весь список