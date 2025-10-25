Я нашел ошибку
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
В Самаре 16 автобусов изменили маршруты

25 октября 2025 11:07
179
Вечером в пятницу, 24 октября, городские власти скорректировали схему движения общественного транспорта возле ж/д вокзала. О причинах столь резких изменений сообщили представители мэрии.

«В Самаре приступили к ремонту теплотрассы, проходящей по улице Льва Толстого. В связи с этим движение транспорта по участку улицы Льва Толстого от улицы Агибалова до улицы Спортивной ограничат на период с 22:00 24 октября и ориентировочно до конца суток 26 октября», — заявили в мэрии Самары.

Изменения коснулись 23 маршрутов общественного транспорта. До конца выходных 16 автобусов и 7 троллейбусов будут ходить по измененному графику, пишет 63.ру. 

 

