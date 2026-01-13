Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре

Правительство Самарской области поручило московскому институту провести комплексный анализ транспортной системы города и определить перспективные точки для новых станций метро.

Эксперты изучат, куда лучше протянуть линии и в каком порядке возводить станции, в том числе рассматривается строительство путей к железнодорожному вокзалу и набережной.

После подготовки рекомендаций региональные власти уточнят точное расположение станций, опираясь на дополнительные геологические и геодезические исследования.

Сейчас в Самаре действует одна линия метро с десятью станциями. Строительство 11-й — «Театральной» — завершит первую ветку. Открытие запланировано к концу 2026 года, пишет Самара-МК.