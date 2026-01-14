Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год

Величина прожиточного минимума в России на 2026 год для пенсионеров составит 16 288 рублей. Об этом 14 января сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

При этом значительный региональный разброс сохраняется: от 13 518 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до рекордных 42 511 рублей в Чукотском автономном округе. Также определены показатели для других демографических групп: в среднем на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль.